Desde diciembre y con dos frecuencias semanales Salta tendrá conexión aérea directa con Río de Janeiro

Hoy se realizó la presentación de la primera conexión aérea directa entre Salta y Río de Janeiro (Brasil), estuvo encabezada por el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y el gerente de Desarrollo de Gol Linheas Aéreas Luciano Arizada.

La nueva ruta posiciona a la provincia como el principal hub regional y la consolida como una de las redes de vuelos internacionales más importantes del interior del país. Así lo afirmó el Gobernador, quien consideró que esta nueva frecuencia se suma a las ya existentes con Lima, Asunción y Panamá, posicionando a Salta como “la principal provincia del NOA y NEA con vuelos internacionales”.

Por su parte, el Gerente de Desarrollo Internacional manifestó su alegría por el inicio de la nueva conexión aérea entre Río de Janeiro y Salta, que comenzará a operar a partir del 17 de diciembre. Explicó que los vuelos partirán desde Río de Janeiro hacia Salta los lunes y viernes, mientras que desde Salta hacia Brasil lo harán los jueves y domingos.

Durante la presentación, el gobernador Sáenz rubricó el convenio de colaboración y conectividad firmado por la Ministra de Turismo y el Gerente de Desarrollo Internacional de Gol. Con el acuerdo se selló el compromiso mutuo de potenciar la nueva ruta aérea que unirá de forma directa a Salta con Brasil, fortaleciendo el intercambio turístico, cultural y comercial.

Datos de la nueva ruta aérea:

Desde Salta los días lunes y viernes a las 02:30 h, arribando a Río de Janeiro a las 06:00 h

los días lunes y viernes a las 02:30 h, arribando a Río de Janeiro a las 06:00 h Regresos desde Brasil operarán los jueves y domingos a las 21:45 h, llegando a Salta a las 01:30 h.

Los pasajes están disponibles desde hoy y podrán adquirirse a través de agencias de viajes y en el sitio oficial de la aerolínea.

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