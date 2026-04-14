Pacientes oncológicos adultos de la ciudad de Salta podrán usar el transporte de SAETA sin costo

El municipio capitalino pondrá en marcha una nueva etapa del programa Boleto Solidario Municipal, ampliando el beneficio a pacientes oncológicos adultos, sin obra social y con domicilio en Salta capital.

Desde hoy martes 14 de abril, los familiares podrán retirar el formulario en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240 (Salta Capital), en el pasillo D, sector 4, en el horario de 8 a 14 hs.

Andrés Laime, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social, indicó que la semana del 20 al 24 de abril, se recepcionará la documentación. Aquellos vecinos que cumplan con los requisitos podrán acceder al beneficio, que será otorgado a principios de mayo, tanto para el paciente como para un acompañante.

Cabe destacar que este beneficio estaba destinado solo a pacientes oncológicos pediátricos, ahora se amplía su alcance para incluir también a adultos, fortaleciendo así las políticas de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

*imagen ilustrativa

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