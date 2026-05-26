Ricardo Mollo sorprendió al público en la última proyección de “Sonido, Barro y Piel” en la Universidad Nacional de Salta

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) fue sede de la proyección de “Sonido, Barro y Piel”, el documental que retrata el proceso de grabación del último álbum del grupo musical de rock argentino Divididos. La actividad se desarrolló con tres funciones abiertas y gratuitas, en el marco de una propuesta cultural que convocó a estudiantes, integrantes de la comunidad universitaria y público en general.

La tercera y última función tuvo un momento inesperado cuando el líder de la banda, Ricardo Mollo, visitó de manera sorpresiva el Museo Histórico “Eduardo Ashur” de la UNSa, donde se realizaba la proyección. Su aparición generó una inmediata ovación del público presente.

El documental, dirigido por Leopoldo Montero Ciancio, propone una mirada introspectiva sobre el universo creativo de la banda y el proceso de composición y grabación de su más reciente trabajo discográfico. El material audiovisual viene recorriendo distintos espacios culturales del país y cuenta con reconocimiento dentro de la industria audiovisual.

Durante la presentación, Montero Ciancio destacó la recepción del público salteño y explicó que la propuesta busca mostrar una faceta más íntima del grupo: “el documental no se centra solamente en la grabación de canciones, sino en las herramientas emocionales y humanas que atraviesan ese proceso creativo”.

Asimismo, señaló que el título “Sonido, Barro y Piel” remite a tres dimensiones presentes en la obra: la música como canal de expresión, el recorrido y las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo, y el vínculo humano y artístico entre los integrantes de la banda.

El director también remarcó que el objetivo del proyecto es acercar el documental a lugares donde la banda no siempre puede llegar, promoviendo encuentros culturales y nuevas experiencias con el público.

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