Condenan a un sargento de la policía de Salta por coordinar con su hijo el transporte de 12 kilos de cocaína

Un suboficial de la Policía de Salta fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por haber coordinado en junio del año pasado un operativo de traslado de 12 kilos de cocaína desde la zona de Aguas Blancas hacia la ciudad de Orán. La maniobra quedó al descubierto luego de que su hijo, quien conducía el vehículo cargado con la droga, evadiera tres controles de seguridad y protagonizara una persecución que terminó con su detención y el secuestro del cargamento.

La sentencia recayó sobre el sargento Jesús Antonio Vera, quien llevaba 18 años de servicio en la fuerza provincial y se desempeñaba en la Unidad Motorista de Emergencias Policiales. El policía fue condenado como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público.

El fallo fue dictado el 14 de mayo pasado por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek. En el juicio, en representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Fiscal Descentralizada Orán. De la investigación también participaron el auxiliar fiscal Francisco Valencia y la investigadora Analía Cabral.

La condena impuesta al sargento se sumó a la dictada el 6 de abril pasado contra su hijo Mauricio Vera, quien, mediante un acuerdo pleno homologado por la jueza Cataldi, recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión por transporte de estupefacientes, resistencia a la autoridad (tres hechos) y privación ilegítima de la libertad.

El caso

La investigación contra padre e hijo había comenzado el 15 de abril de 2025, a partir de una denuncia anónima recibida por la Unidad de Procedimientos Judiciales de Orán de la Gendarmería Nacional, en la que se advertía sobre el funcionamiento de una organización narcocriminal integrada por narcotraficantes y miembros de distintas fuerzas de seguridad.

A partir de tareas de inteligencia y vigilancia, la fiscalía identificó al sargento Vera como uno de los integrantes de la estructura investigada.

Con autorización del juez de garantías de Orán, Gustavo Montoya, se dispuso la intervención telefónica del imputado, aunque de manera diferida. La pesquisa avanzó de manera decisiva el 6 de junio de 2025, cuando Mauricio Vera, hijo de 23 años del policía, fue detenido tras una persecución que se inició en Aguas Blancas y terminó en la ciudad de Orán.

Ese día, alrededor de las 16.30, el joven conducía un automóvil Fiat Cronos por la ruta nacional 50, de norte a sur, haciendo de remisero y acompañado por tres pasajeros. Al llegar a un control de Gendarmería Nacional instalado en el paraje “La Estrellita”, desobedeció las órdenes de detención y escapó a alta velocidad.

Ante la fuga, los gendarmes dieron aviso inmediato al personal apostado en el puesto de control de la Sección “28 de Julio”, hacia donde se dirigía el vehículo. Poco antes de llegar, el conductor detuvo la marcha y los pasajeros descendieron del automóvil, luego de que uno de ellos accionara el freno de mano ante la situación de peligro, circunstancia que luego fue corroborada en sus declaraciones.

Sin embargo, cuando los efectivos intentaron interceptarlo en el control de la Sección “28 de Julio”, el imputado volvió a evadir el operativo; atravesó el retén sin detenerse y continuó a gran velocidad en dirección a Orán. Ya en el acceso a esa ciudad, personal de la Policía Federal Argentina intentó frenarlo nuevamente, pero el conductor desoyó las órdenes y logró superar por tercera vez un control de seguridad antes de continuar con la fuga.

La persecución continuó por la zona urbana y concluyó en inmediaciones de las calles 20 de Febrero y 9 de Julio, donde el sospechoso abandonó el vehículo en un baldío luego de que uno de los neumáticos se reventara y se ocultó en una vivienda.

Minutos más tarde, efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional detuvieron a Vera hijo tras un rastrillaje en la zona. En el interior del automóvil se secuestraron 12 kilos de cocaína distribuidos en 12 paquetes, además de una pistola calibre 9 milímetros perteneciente a su padre, el sargento Vera, y otros elementos de interés para la causa.

Dos meses después, el 7 de agosto de 2025, la fiscalía reunió nuevos elementos de prueba y solicitó la detención del policía Jesús Vera, padre del conductor detenido con la droga. A diferencia de su hijo, quien acordó su responsabilidad mediante un acuerdo pleno, el suboficial decidió afrontar un juicio oral y público, en el que sostuvo que no tenía vinculación con actividades de narcotráfico y atribuyó exclusivamente a su hijo la responsabilidad por el transporte del cargamento.

MPF Nación

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