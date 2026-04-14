Autoridades reactivan el merendero estudiantil en el comedor de la Universidad Nacional de Salta

Las autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) celebraron la reapertura del merendero estudiantil, un servicio que funcionará de lunes a viernes, de 17 a 19 horas, en las instalaciones del comedor universitario. Esta iniciativa está destinada a estudiantes de todas las carreras y representa un paso significativo en las políticas de bienestar universitario.

El rector de la UNSa, Mg. Miguel Nina, destacó que “la verdad que para nosotros es una alegría que puedan estar acá compartiendo y para nosotros es un hecho muy significativo que podamos participar de la reapertura del merendero que se hace en un momento bastante complejo para nosotros y para la universidad. Así que venimos en una situación extremadamente compleja para las universidades, pero es justamente en esos momentos en donde nosotros valoramos mucho más el compromiso institucional en este caso con los estudiantes, de que puedan tener estos espacios abiertos, tengan la posibilidad de que es uno de los objetivos nuestros apoyarlos en sus proyectos. En los proyectos formativos y eso es importante.”.

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