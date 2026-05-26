Salta: pago de sueldos de mayo y medio aguinaldo para empleados provinciales

El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de mayo de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Sueldos:

el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios para los agentes de los sectores de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública provincial. Asimismo, en la misma fecha se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.

Aguinaldo:

el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.

Sec. Prensa Salta

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