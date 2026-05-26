Salta: pago de sueldos de mayo y medio aguinaldo para empleados provinciales
26/05/2026
El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de mayo de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.
Sueldos:
- el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios para los agentes de los sectores de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública provincial. Asimismo, en la misma fecha se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.
Aguinaldo:
- el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.
Sec. Prensa Salta
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