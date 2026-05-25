Salta conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con actos centrales en Plaza 9 de Julio

Este lunes, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales encabezó la comitiva provincial en los actos protocolares que iniciaron con el Solemne Tedeum celebrado por el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, quien hizo un llamado a “construir una Nación centrada en las personas”.

Luego, las autoridades continuaron con la agenda frente al Cabildo Histórico del Norte con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de Salta, entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino.

La ministra Fiore Viñuales destacó estas fechas como oportunidades para reforzar el sentido de “unidad de los argentinos en la construcción del país que todos merecemos” y puso en valor el trabajo que se hizo en toda la semana en las escuelas “recordando valores y acciones de quienes construyeron los inicios de la Nación”.

En la explanada del Cabildo, para cerrar los actos protocolares, se desplegaron artistas quienes con danzas tradicionales, deleitaron a autoridades y público presente.

En el marco de la Semana de Mayo, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta desplegó una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y artesanales que buscaron poner en valor las tradiciones populares y las identidades regionales.

Una de las propuestas destacadas será el 4° Encuentro Provincial de Academias Folklóricas del NOA “Al Son del 25”, organizado por el Ballet Folklórico de la Provincia, la Secretaría de Cultura y la Academia de Formación El Kakuy. El encuentro será esta tarde 25 entre la plaza 9 de Julio y el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, y reunirá a agrupaciones y academias de danza de toda la región en una jornada dedicada a las tradiciones argentinas.

Sec. Prensa Salta

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