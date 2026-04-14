Repunta la inflación, en marzo alcanzó el 3.4%

La inflación de marzo superó el umbral clave del 3% por primera vez en un año, al alcanzar el 3,4% y ya acumula diez meses consecutivos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El principal impulso llegó de las tarifas y la educación, en el mes de la vuelta a clases; aunque también fue clave el salto del precio del barril del petróleo que impactó directo en el combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.

El índice de precios al consumidor (IPC) acumula un alza de 9,4% en el primer trimestre del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo ya había adelantado que el dato de marzo se ubicaría por encima del 3%, aunque proyectó un sendero de "desinflación" hacia adelante y, con pompa, afirmó que "se vienen los mejores 18 meses de Argentina de las últimas dos décadas". Pese al mal dato del IPC, el funcionario destacó que la "fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo".

"El dato es malo", aseguró el presidente Javier Milei, al mismo tiempo que añadió: "No nos gusta". "Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente", cerró el liberal libertario, quien el mes pasado había afirmado que para agosto el IPC iba a "arrancar con 0".

En el primer trimestre, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 11,6% y la Canasta Básica Total escaló 9,6%. Así, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 para no ser pobre.

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*con información de Ámbito

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