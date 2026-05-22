Con entrada libre y gratuita, esta noche grandes clásicos y música del recuerdo

La Municipalidad de la ciudad de Salta invita a vecinos y turistas a vivir una noche especial a pura música y emoción con el recital “Una noche para enamorarse”, a cargo de Nachito Sentimiento y su banda, que se presentará este sábado 23 de mayo en el Teatro Municipal ubicado en avenida Paraguay 1240, Salta.

El espectáculo se desarrollará de 21 a 23 horas y promete hacer cantar, bailar y revivir grandes clásicos de la música popular, en un show pensado para toda la familia y los amantes de la música tropical y romántica. Entrada libre y gratuita.

Durante la velada, Nachito Sentimiento realizará un emotivo tributo a reconocidos artistas como Leo Mattioli, Cachumba, Uriel Lozano y Walter Olmos, interpretando canciones que marcaron generaciones y continúan vigentes en el corazón del público.

Además, el recital contará con músicos en vivo y artistas invitados, entre ellos Gonzalo “El Príncipe del Mambo”, quien aportará todo su ritmo y energía a una propuesta que busca convertir al Teatro Municipal en una verdadera fiesta de la música y los recuerdos.

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