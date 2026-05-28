Cuatro personas imputadas por ocupar ilegalmente terrenos en barrio Vialidad de Orán

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a tres mujeres de 23, 29 y 32 años y a un hombre de 29 años como autores del delito de usurpación, previsto en el artículo 181 inciso 1° del Código Penal.

La intervención de la Fiscalía se inició cuando tres personas denunciaron la presencia ilegítima de grupos de personas dentro de terrenos cerrados y delimitados en barrio Vialidad, de la ciudad de Orán, a los que habrían ingresado tras violentar candados, puertas y accesos. Los ocupantes se habrían negado a retirarse pese a las intimaciones policiales y judiciales.

Entre las denuncias radicadas, un hombre manifestó haber sido lesionado con un elemento contundente durante una discusión con los ocupantes, mientras que una mujer de 53 años denunció haber sido empujada al intentar dialogar con quienes se encontraban dentro de su propiedad, sufriendo lesiones en una pierna.

La intervención policial permitió identificar a varias personas y, posteriormente, se concretó la demora de dos sospechosos en los inmuebles denunciados como usurpados. Además, vecinos señalaron que algunos de los ocupantes portaban machetes y mantenían actitudes agresivas, lo que generaba temor en la zona.

MPF Salta

*imagen ilustrativa

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