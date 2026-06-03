Inició su trabajo la comisión que reglamentará los test toxicológicos a los funcionarios públicos de Salta

La comisión que trabajará en la reglamentación de la Ley Provincial 8533 inició su trabajo hoy tras la reunión que sus integrantes mantuvieron con el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

La normativa, que surgió del DNU 32/26 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz en enero de este año, dispone la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para el ingreso y permanencia en la función pública, bajo estrictos protocolos técnicos, legales y de confidencialidad.

El grupo está integrado por profesionales designados por el Ejecutivo provincial, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a quienes se suman especialistas que actuarán como consultores externos. Se indicó que se cursará una invitación al Poder Judicial.

Cuando fundamentó su decisión, el gobernador Sáenz marcó que la confianza de la sociedad en sus instituciones también depende de que quienes las integran posean la plena aptitud física y psíquica para el ejercicio de sus responsabilidades. Y en ese punto hizo hincapié Camacho para marcar el trabajo que se puso en marcha hoy.

La comisión está integrada por:

Por parte del Ejecutivo provincial Dr. Luciano Giasso, subsecretario de Gestión de Salud del Ministerio de Salud Pública. Dr. Ricardo Carpio, coordinador de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud Pública. Dr. José Antonio Soto Cruz, gerente del hospital Del Milagro.



Por parte de la Cámara de Diputados Dr. Patricio Peñalva Dra. Laura Cartuccia Dr. Juan Esteban.



Por parte de la Cámara de Senadores Dr. Edgardo Guaymás Dra. Alejandra Navarro Dr. Manuel Pailler.



Como consultores externos actuarán: Dr. Gerardo Torletti, subgerente del hospital Del Milagro. Dr. Sergio Beretta, presidente del Colegio de Médicos. Dr. Sergio Zamar – toxicólogo Hospital Materno Infantil Dr. Antonio Salgado.



Sec. Prensa Salta

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