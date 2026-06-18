Salta: autoridades nacionales recorrieron Centenario Ratones y conocieron de primera mano una de las principales operaciones de litio del país

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, visitaron el proyecto de litio Centenario Ratones, operado por Eramet Eramine en la Puna salteña, donde recorrieron las instalaciones industriales y conocieron de primera mano los avances de una de las operaciones de litio más relevantes del país.

La visita fue guiada por Guillermo Simonutti, Chief Operating Officer (COO) de Eramet Eramine, quien presentó a las autoridades nacionales las distintas etapas del proceso productivo, las características de la planta industrial y los principales hitos alcanzados por el proyecto desde el inicio de sus operaciones.

Durante el recorrido, los funcionarios visitaron las diferentes áreas operativas de la planta y recibieron información técnica sobre el proceso de producción de carbonato de litio mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), una innovación que posiciona a Centenario Ratones entre los proyectos más avanzados de la industria a nivel internacional. Asimismo, pudieron interiorizarse sobre los estándares de seguridad, sustentabilidad, eficiencia operativa y gestión ambiental implementados por la compañía.

La jornada constituyó una oportunidad para intercambiar perspectivas sobre el presente y el futuro de la industria minera argentina, así como sobre el rol estratégico que desempeña el litio en el proceso de transición energética global y en el desarrollo económico de las regiones productoras.

Tras la visita a las instalaciones, las autoridades nacionales mantuvieron una reunión de trabajo junto al ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión; el secretario de Minería de la Provincia, Gustavo Carrizo; y el presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa), Javier Montero.

Durante el encuentro se analizaron los desafíos y oportunidades que presenta el crecimiento de la actividad minera en la provincia y se acordó avanzar en una agenda de trabajo coordinada entre Nación y Salta, con objetivos comunes orientados a consolidar a la minería como una política de desarrollo de largo plazo.

Asimismo, las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado y el sector privado para generar condiciones que promuevan nuevas inversiones, impulsen el crecimiento de proyectos estratégicos y fortalezcan el aporte de la minería al desarrollo productivo de la provincia y del país.

La visita de las máximas autoridades nacionales del sector reafirma la relevancia de Centenario Ratones dentro del mapa minero argentino y el papel que desempeña Salta como uno de los principales polos de desarrollo para la producción de minerales críticos vinculados a la transición energética global.

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