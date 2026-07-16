Milei criticó el gesto de la Selección tras el triunfo ante Inglaterra: "no hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas rancio"

Javier Milei no pudo ocultar su molestia con los jugadores de la Selección Argentina que una bandera con la consigna "Las Malvinas son Argentinas" tras el histórico triunfo ante Inglaterra, ayer por el mundial de fútbol que se desarrolla en EEUU, pese a que el gobierno libertario había pedido que no haya mensajes políticos en el partido.

Como contó LPO, el presidente recibió un golpe simbólico muy fuerte cuando los jugadores mostraron una bandera con la leyenda que el gobierno libertario había querido prohibir para no irritar al gobierno británico.

Minutos después de la imagen que dio la vuelta al mundo y que enfureció a los ingleses, Milei dio una entrevista y cuestionó el mensaje de La Scaloneta.

"Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios", lanzó el presidente en radio Mitre (Buenos Aires). "No hay que mezclar la hacienda. En eso fue muy claro Scaloni, fueron muy claros los excombatientes. No mezclemos las cosas", pidió.

*con información de LPO

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