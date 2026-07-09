Fundación River llega a Salta con una capacitación gratuita para clubes de barrio

En el marco de la visita de River Plate a la capital salteña para disputar los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata, la Fundación River realizará una capacitación gratuita destinada a dirigentes e integrantes de clubes de barrio y organizaciones deportivas y sociales.

La actividad, denominada "Trascender la pelota", se llevará a cabo el jueves 16 de julio y es organizada junto a la Copa Argentina y el Ministerio de Turismo y Deporte de Salta. La iniciativa busca fortalecer el rol social y formativo de las instituciones deportivas, en la previa del encuentro que River Plate disputará el viernes 17 de julio en Salta.

La jornada se llevará a cabo de 15 a 20 hs. en el Auditorio OSDE (Vicente López 585, Salta Capital). A través de charlas basadas en la Metodología Fundación River Plate, los participantes conocerán herramientas y experiencias para fortalecer el trabajo que realizan en sus comunidades, entendiendo al deporte como una herramienta de inclusión, aprendizaje y desarrollo.

La propuesta brinda recursos prácticos para planificar y potenciar las actividades deportivas con una mirada integral, utilizando a la pelota como un vehículo para enseñar no solo deporte, sino también valores que dejan huella en niñas, niños y adolescentes.

Quienes quieran participar, deberán inscribirse en el siguiente formulario: https://forms.gle/FkxgDLob75e5NeN96

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