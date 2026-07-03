Diego Peralta vuelve a Salta Basket para la temporada 2026/27 de La Liga Argentina

El ala pívot salteño Diego "Loro" Peralta volverá a vestir la camiseta de Salta Basket en la temporada 2026/27 de La Liga Argentina. Tras su paso por Amancay de La Rioja, el interno regresa a Los Infernales, equipo en el que jugó entre las temporadas 2022/23 y 2024/25 y donde se consolidó como una de las piezas más importantes del plantel.

Luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia, el jugador oriundo de El Galpón se sumará a Los Infernales para la nueva edición liguista y volverá a defender los colores del poncho salteño.

En su última campaña con Amancay fue uno de los jugadores más destacados del equipo. Disputó 36 partidos y convirtió 431 puntos, ubicándose como el segundo máximo anotador del plantel, solo por detrás del tucumano Pablo Osores, quien acumuló una mayor cantidad de minutos en cancha.

A sus 32 años, Peralta quien es profesor de Educación Física y un apasionado por la albañilería, sigue desplegando su enorme talento basquetbolístico. Dentro de la cancha se caracteriza por su versatilidad, con capacidad para desempeñarse tanto cerca del aro como en el perímetro, además de contar con un efectivo lanzamiento de media distancia.

En diálogo con el Departamento de Prensa de Salta Basket, el jugador expresó su satisfacción por concretar su regreso al club. "El proyecto de Salta Basket es algo que me gusta. Estoy feliz de volver y siempre con las mejores sensaciones", afirmó.

Peralta ya había destacado en otras oportunidades que vestir la camiseta de Los Infernales tiene un valor especial por tratarse de su provincia. "Es una ciudad que conozco, como también la organización y los dirigentes, que siempre me han tratado muy bien", señaló.

Con el regreso de Peralta, Los Infernales continúan delineando su plantel para la temporada 2026/27 de La Liga Argentina. Días atrás el club confirmó la llegada del entrenador chaqueño Ariel Rearte, mientras que el inicio de la competencia nacional está previsto para mediados de octubre.

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