Agustín Jara un refuerzo de jerarquía que vuelve a Los Infernales para la nueva temporada

El escolta chaqueño, que dejó una gran imagen en sus dos etapas anteriores con el equipo salteño, regresa a Salta Basket tras disputar dos temporadas en la Liga Nacional. Su incorporación representa otro refuerzo de jerarquía para afrontar una nueva edición de La Liga Argentina.

El proyecto deportivo de Salta Basket continúa sumando piezas de experiencia y calidad para la temporada 2026/27. En ese marco, Agustín Jara volverá a vestir la camiseta de Los Infernales, en lo que representa un enorme refuerzo para el representante salteño en la segunda categoría del básquet argentino.

El escolta de 1,84 metros, oriundo de Villa Ángela, Chaco, ya conoce la institución tras haber defendido los colores de Salta Basket durante las temporadas 2022/23 y 2023/24. En esta última campaña fue una de las grandes figuras del equipo que estuvo a minutos de eliminar a Atenas de Córdoba, el club más ganador de la Liga Nacional, en una de las series más recordadas de la franquicia.

Jara también dejó una marca importante en su primera etapa con Los Infernales, siendo considerado por especialistas como uno de los mejores jugadores de toda La Liga Argentina, gracias a su rendimiento y regularidad a lo largo de la competencia.

Tras su paso por la máxima categoría del básquet nacional, donde defendió las camisetas de Independiente de Oliva y Platense, la dirigencia salteña logró concretar su regreso para potenciar al plantel que afrontará una nueva temporada con aspiraciones importantes.

“Las sensaciones son muy buenas, estoy muy contento de poder volver y de que me hayan tenido en cuenta para el armado del plantel. Con ganas de empezar y con las expectativas de que se va a armar un lindo equipo”, expresó el jugador.

Sobre los motivos que lo llevaron a regresar, el escolta destacó el vínculo que mantiene con la institución. “Decidí pegar la vuelta porque conozco la institución, sé lo bien que se tratan y especialmente porque en los últimos años vienen haciendo bien las cosas”, señaló.

Además, remarcó que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta. “Me interesa porque es un proyecto que tiene como objetivo pelear entre los primeros puestos, y eso me motiva mucho más”, concluyó.

El escolta se suma a los salteños Facundo Binda y Diego Peralta, y al base cordobés Martín Cabrera, quienes estarán a cargo del flamante entrenador en jefe: Ariel Rearte.

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