Gendarmería detuvo a un prófugo con pedido de captura internacional y lo entregó a las autoridades de Chile

Durante un patrullaje, llevado a cabo por los efectivos de la Sección “Control de Ruta 34” dependiente del Escuadrón 54 “Aguaray”, advirtieron la presencia de un hombre que circulaba por los caminos alternativos próximos a la Subunidad. Tras controlarlo y a solicitarle la documentación, manifestó que no contaba con los registros migratorios; se trataba de un ciudadano de nacionalidad venezolana.

Ante esta situación, los funcionarios realizaron las consultas de antecedentes con el personal de turno de la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas, quienes corroboraron que el ciudadano no registraba antecedentes en la República Argentina ni en la base de datos de INTERPOL.

No obstante, el personal realizó consultas al Grupo Conjunto Contra el Crimen Organizado (GCO), con asiento en la ciudad de Bogotá (Colombia), obteniendo como resultado la existencia de una orden de detención desde el 19 de febrero de 2026 por el delito de Abuso Sexual a una menor de edad, previsto en el Art. 366 Inc. 2º del Código Penal de la República de Chile, emitido por el Juzgado de Garantías de Vicuña.

Luego, el personal de la Dirección Antidrogas estableció comunicación con el Oficial de Enlace de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quién confirmó la vigencia de la orden de detención y el interés de las autoridades judiciales chilenas en lograr la captura del individuo.

Con conocimiento de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal e intervención de la Dirección Nacional de Migraciones, los uniformados iniciaron con las coordinaciones para expulsarlo del territorio argentino y posterior entrega del prófugo hacia el país vecino.

En cumplimiento de dicha medida, las Unidades dependientes de la Región IX de Gendarmería Nacional efectuaron un dispositivo de seguridad de custodia y traslado del ciudadano, mediante un sistema de postas. El involucrado fue llevado hacia el Paso Internacional de Jama, provincia de Jujuy, donde fue recibido por los efectivos del Escuadrón 53, quienes fueron los encargados de efectivizar la entrega del individuo a las autoridades competentes de la República de Chile.

Cabe resaltar que, esta articulación interinstitucional posibilitó que las autoridades judiciales y migratorias argentinas adoptaran medidas necesarias para concretar la expulsión del ciudadano y coordinar su inmediata recepción por parte de las autoridades chilenas, asegurando el efectivo cumplimiento de la orden de detención vigente.

GNA

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