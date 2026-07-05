Central Norte vs San Miguel: despliegan un amplio operativo de seguridad en el estadio David Michel Torino

La Policía de Salta diagramó el dispositivo de seguridad para el partido entre Club Central Norte vs Club San Miguel de Buenos Aires por la fecha 19 del Torneo Primera Nacional 2026, que se jugará hoy desde las 16.30 hs en el estadio David Michel Torino de la capital salteña.

El operativo se desarrollará en tres fases y contará con la participación de 289 efectivos de Unidades Especiales y áreas Operativas e Investigativas del Distritos de Prevención 1 de Capital.

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 15 hs, por lo que se recomienda al público asistir con antelación para evitar demoras. Se utilizarán aplicativos para la identificación y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se realizarán controles a través de filtros donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

Asimismo, se recuerda que está prohibido el ingreso elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.

Policía Salta

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