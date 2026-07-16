El Gobierno nacional insiste con eliminar los límites para que inversores privados extranjeros compren tierras rurales en nuestro país

Por cuarta vez, el Gobierno libertario no logró avanzar con su proyecto de "inviolabilidad de propiedad privada", que buscaba reformar la ley de Tierras, de Manejo del Fuego y los regímenes de desalojos y expropiaciones. Aunque logró prorrogar el tratamiento del proyecto para una posible sesión el 6 de agosto, el oficialismo tuvo que admitir el control de daños en la sesión y dejó un fuerte mensaje hacia la interna: "La decision de cómo se trabaja acá la tomamos nosotros".

La trayectoria de intentos frustrados inició el 4 de junio, siguió el el 11 de junio, continuó el 25 de junio y culminó en esta ocasión. Pese a eso, la caída no es la peor noticia para el oficialismo, ya que después de quince borradores de la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" el desacuerdo sobre su contenido se acrecentó y todos señalan distintas responsabilidades.

El Ministerio de Desregulación, desde donde provino el impulso del proyecto, fue el último actor que recibió con malestar la última redacción. "Cuando lo discutimos en la mesa politica estaban todos de acuerdo, pero después a Sturzenegger le disgustó", plantearon en el Senado.

El Gobierno de Milei impulsa una reforma de la Ley de Tierras Rurales que eliminaría los límites actuales para la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras, flexibilizando el régimen vigente. El proyecto, debatido éste jueves en el Senado nacional, mantendría controles más estrictos únicamente para Estados extranjeros y empresas estatales.

En la actualidad, la ley limita la propiedad extranjera al 15% de las tierras rurales y establece restricciones en zonas estratégicas. Según datos oficiales, solo el 6% de las tierras rurales argentinas está actualmente en manos de extranjeros.

Finalmente, Senadores nacionales aprobaron con 62 votos a favor, tres en contra y una abstención pasar a cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que introduce modificaciones al régimen de expropiaciones y busca agilizar los procedimientos de desalojo.

*con información de Ámbito

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