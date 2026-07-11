Salta Basket suma un refuerzo de categoría de cara a la temporada 2026/27

Salta Basket continúa sumando piezas para afrontar una nueva edición de La Liga Argentina. En esta oportunidad, la institución confirma la incorporación del base cordobés Martín Cabrera, quien defenderá los colores del elenco salteño durante la temporada 2026/27.

Nacido el 19 de enero de 1996 en la ciudad de Córdoba, Cabrera llega procedente de Unión de Santa Fe, donde tuvo una destacada participación durante la última campaña. Un refuerzo de jerarquía que llega directamente de la máxima división, luego de competir junto a Independiente de Oliva y Unión.

Con su llegada, el equipo dirigido por Ariel Rearte sigue tomando forma de cara al próximo desafío nacional. El base se suma a las incorporaciones ya confirmadas de los salteños Facundo Binda y Diego Peralta, en un proyecto que busca consolidar un plantel competitivo y protagonista.

Al explicar los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta, Cabrera destacó el crecimiento institucional y la influencia del nuevo entrenador.

"Uno de los factores por los que tomé la decisión de cerrar en Salta fue el proyecto que tiene el club. Viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años y, sin dudas, que Ariel haya cerrado como entrenador y me haya llamado para ser parte también tuvo mucho que ver. Tuve la suerte de trabajar con él en Unión y su llamado, junto con la convicción para que estuviera en el equipo, ayudó a tomar esta decisión".

Respecto a los objetivos para la temporada que se aproxima, el flamante refuerzo se mostró entusiasmado con el desafío.

"Las expectativas son siempre las mejores. Me gusta estar en equipos competitivos, así que esperamos poder formar un buen grupo humano, estar a la altura de la competencia y dejar lo más arriba posible a Salta Basket".

Sobre su última experiencia en Unión de Santa Fe, Cabrera realizó un balance positivo, aunque reconoció que el equipo no pudo cumplir las metas deportivas trazadas.

Finalmente, el nuevo jugador de Salta Basket se definió dentro de la cancha y dejó en claro cuál es su identidad de juego. "Me considero un jugador agresivo, que busca atacar a partir de la defensa. Me gusta correr la cancha, anotar en transición y, por sobre todas las cosas, que el equipo juegue bien y que mis compañeros se sientan cómodos dentro de la cancha".

Con la incorporación de Martín Cabrera, Salta Basket continúa fortaleciendo su plantel y avanza en la conformación del equipo que representará a la provincia en una nueva temporada de La Liga Argentina, con la ilusión de seguir siendo protagonista desde el comienzo del certamen.

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