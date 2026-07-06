Boca en Salta: cómo acceder a las entradas para personas con discapacidad

Desde la organización dieron a conocer el protocolo que deberán cumplir las personas con discapacidad que este miércoles deseen asistir al partido que jugarán Boca Juniors y Athletico Paranaense de Brasil por la Copa Desafío Internacional de Invierno. Ese encuentro se disputará en Salta, en el estadio Martearena, a partir de las 21 hs.

Los interesados deberán concurrir mañana de forma presencial a retirar las entradas que se encuentran disponibles según el cupo del 2% establecido en la Ley Nacional N 7787.

Podrán realizar el trámite de 8.30 a 11 hs, en las boleterías sur de acceso a plateas del estadio Martearena (situada en Av. Tavella s/n): la entrega será por orden de llegada y hasta completar el cupo de entradas disponibles.

De acuerdo a lo informado, los interesados deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad y fotocopia de DNI; los acompañantes también deberán presentar fotocopia del DNI.

Cabe destacar que el día del partido deberán ingresar con el DNI en mano junto a la entrada correspondiente.

Sec. Prensa Salta

*imagen ilustrativa

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