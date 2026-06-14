Más de 360 policías en la cobertura de seguridad para el encuentro entre Central Norte vs Atlético San Telmo de Buenos Aires

En el marco del Torneo Primera Nacional 2026 – 18º fecha, la Policía de Salta, diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre el Club Atlético Central Norte y Club Atlético San Telmo de la provincia de Buenos Aires, que se disputará hoy desde las 16:30 en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 360 efectivos pertenecientes a Unidades Especiales y áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1 y 10 de Capital.

Las puertas estarán habilitadas a partir de las 15:00 horas. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y ticket de entrada en formato físico.

No se permitirá el ingreso con pirotecnia, paraguas ni elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.

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