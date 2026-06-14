El móvil del Registro Civil de Salta recorrerá Campo Santo, Cobos y barrios de Capital para trámites de DNI y Pasaporte

Durante la semana que inicia mañana lunes 15 de junio se llevarán a cabo operativos de identificación en el municipio de Campo Santo, Cobos y en distintos puntos de la ciudad de Salta.

Capital, el martes 16 de junio la atención se brindará en José Echeñique 855, en Villa Primavera. En tanto, el jueves 18 y viernes 19 las actividades se desarrollarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Constitución.

Estos operativos se realizarán mediante valijas digitales. A partir de las 9 de la mañana se entregarán 70 turnos por orden de llegada para ser atendidos durante la jornada.

Asimismo en capital durante los feriados del lunes 15 y miércoles 17 de junio el organismo mantendrá las guardias que habitualmente funcionan los fines de semana y días no laborables.

Campo Santo , el móvil de identificación estará presente el martes 16 y jueves 18 de junio en el Museo Osvaldo Maidana, ubicado sobre la peatonal Belgrano s/n.

, el móvil de identificación estará presente el martes 16 y jueves 18 de junio en el Museo Osvaldo Maidana, ubicado sobre la peatonal Belgrano s/n. Cobos, el viernes 19 de junio la atención será en la oficina municipal, situada en Juan Carlos Cornejo s/n.

En estas jornadas, desde las 9 de la mañana se entregarán 120 turnos para la atención de los vecinos durante todo el día.

Costos y medios de pago

Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000.

Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes registran demoras en su entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos tener en cuenta estos tiempos al momento de gestionar sus trámites.

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