Martín Baccaro asume la presidencia del Instituto Provincial de Salud de Salta tras el fin de la intervención

El Gobierno salteño puso fin a la intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud (IPS) y dispuso la creación de un directorio que a partir de la fecha guiará el funcionamiento de la obra social. El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, entregó hoy a Martín Baccaro el decreto que lo designa director a cargo de la presidencia y lo pone al frente de la misma.

Camacho indicó que el trabajo está orientado a “mantener y sostener la calidad de los servicios” que reciben más de 200 mil afiliados al IPS. Subrayó además la necesidad de cuidar el equilibrio de una manera eficiente y adecuada, ya que la obra social es también la mayor fuente de ingresos para los prestadores médicos de la provincia.

El decreto establece que el cese de la intervención “constituye una consecuencia necesaria del restablecimiento de las condiciones de normalidad administrativa”. Además, señala medidas que mitigaron la situación que atravesaba la obra social y otras tendientes a intensificar controles administrativos y prestacionales, revisar procedimientos, reducir costos, eliminar intermediarios y avanzar en la regularización de convenios y contratos, entre otras.

Baccaro será secundado en el nuevo directorio por Emilio Savoy, en el cargo de director ejecutivo, y por Mariano Vittar, en el cargo de director. Tras el acto formal de asunción del nuevo directorio, su titular brindó una conferencia de prensa en la que puso foco en el diálogo con todos los sectores para resolver sus demandas: "Sabemos que la situación es compleja, pero asumimos el compromiso de trabajar con transparencia para llevar tranquilidad a cada uno de nuestros afiliados", dijo.

Más sobre: Salta.



