Por la suba en el precio del petróleo, Aerolíneas Argentina sumará un recargo a los pasajes

Según informaron fuentes de la empresa, la decisión responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo, que impactan directamente en el costo del combustible de aviación, uno de los principales componentes de la estructura de gastos de cualquier aerolínea.

“A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, señaló a Ámbito un vocero de la compañía.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el cargo adicional variará según el tipo de vuelo y el destino. En el caso de los servicios regionales e internacionales, el recargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo, dependiendo de la ruta. Para los vuelos de cabotaje dentro de Argentina, el cargo será de 7.500 pesos por tramo.

“La medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”, indicaron desde la aerolínea.

El aumento del combustible es uno de los factores que más rápidamente se trasladan al precio de los pasajes. En promedio, el jet fuel puede representar entre el 25% y el 35% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que variaciones bruscas en el precio del petróleo suelen derivar en ajustes tarifarios o en la aplicación de recargos temporales.

Hasta ayer, tanto Aerolíneas Argentinas como Flybondi y JetSmart, ante la consulta de Ámbito, explicaron que estaban monitoreando la situación para ver qué medidas adoptar. La decisión de Aerolíneas Argentinas, que lidera el mercado doméstico, podría acelerar la aplicación de medidas similares en las otras compañías.

*con información de Ámbito

Más sobre: Actualidad.



