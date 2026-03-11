Robots para tareas pesadas: la innovación de una startup de Córdoba que busca expandirse

Una startup cordobesa se dedica a configurar robots para la realización de tareas en distintas industrias. Indican que su principal objetivo es funcionar como herramientas de apoyo a los empleados frente a labores riesgosas o pesadas. Aseguran que pronto las unidades serán capaces de aprender nuevos trabajos solo en un día y pronostican su expansión en los próximos años. La compañía comenzó con una inversión inicial de USD 30 mil y estiman una facturación de USD 10 millones hacia 2027.

Desde el movimiento de cargas pesadas hasta el ensamblado de materiales, los robots que entrena la empresa cordobesa Humandroid son capaces de llevar a cabo algunos de los trabajos más exigentes para los operarios. Mediante la plataforma Nvidia Omniverse, la compañía recrea en el plano digital los entornos en los que luego se desempeñarán los robots, fabricados en China, EE.UU. y Alemania. Es allí donde los humanoides simulan tareas laborales reales a través de réplicas denominadas gemelos digitales, que luego trasladan lo aprendido a las unidades físicas.

Humandroid fue fundada por Alejandro Parise, Santiago Braña y José Montalvo, tres profesionales del campo de la ingeniería con un promedio de edad de 40 años. La idea surgió cuando Parise presenció una demostración en la que un robot humanoide realizó una tarea y luego explicó cómo y por qué la hizo: “Desde ese momento, supe que la robótica había cruzado un punto sin retorno. Si los robots ya pueden razonar, debemos guiarlos para que trabajen en beneficio de la humanidad”. Con esta idea en mente, y a partir de una inversión de USD 30 mil, los tres socios iniciaron el proyecto.

Parise proviene de la industria automotriz y asegura que actualmente el mercado apunta mayoritariamente hacia ese segmento. De hecho, en abril, Humandroid exhibirá sus robots en la feria sectorial Automechanika Buenos Aires 2026, donde tendrá acceso a potenciales clientes nacionales e internacionales. Sin embargo, sostiene que cada vez son más los rubros que refuerzan su plantilla de empleados con humanoides: “Los mecanismos que permiten a los robots interiorizar cualquier tarea estandarizada son la clave de su éxito. Pronto estarán completamente integrados a la dinámica diaria de las fábricas y los trabajadores humanos podrán enfocarse en los trabajos con mayor calificación”.

En la actualidad, el entrenamiento de cada unidad demanda un mes en promedio, pero Parise asegura que gracias al desarrollo de un nuevo software este lapso puede reducirse a 24 horas. A través de un laboratorio de análisis de datos, los técnicos y programadores de la empresa trabajan bajo ese horizonte mientras monitorean el rendimiento de los robots y optimizan funciones de cara al desarrollo de futuros modelos.

Actualidad y proyecciones a futuro

Actualmente Humandroid entrena robots para clientes industriales de gran escala como TGN y Aluar. A lo largo del mundo, este tipo de unidades se desempeña también en otras áreas como las teleoperaciones o los servicios, y en algunos casos hasta cumplen roles en el sector sanitario. Es por esto que los responsables de la empresa apuestan por su proliferación: “Hoy los robots cuestan USD 100.000, pero el desarrollo tecnológico va a reducir su valor e incrementar su alcance”, agrega Parise.

De cara a los próximos años, la empresa apunta a establecer una red de centros de entrenamiento. Primero al interior de la Argentina y luego a nivel regional, e incluso los planes incluyen ingresar a los mercados de Europa y Estados Unidos. Según el último informe de la International Federation of Robotics (IFR), en 2025 operaron cerca de 5 millones de robots industriales en todo el mundo, mientras que un reporte de la consultora Zipdo elaborado en 2026 indica que hacia 2030 el negocio de los robots humanoides superará los USD 5 mil millones.

Por su parte, Humandroid estima alcanzar una facturación de USD 10 millones hacia finales de 2027. Para esto, los fundadores pretenden ampliar su equipo –que hoy en día está constituido por 7 empleados- y llegar a los 80 robots entrenados en 2026.

Ese es el escenario internacional al que la compañía argentina procura incorporarse como un jugador de peso en el plano regional. “Queremos consolidar al país como una referencia en términos de innovación robótica. Creemos que para 2030 el sector habrá alcanzado una madurez suficiente para justificar operaciones a escala industrial, y apuntamos a capturar una porción relevante de ese mercado global”, concluye Parise.

Acerca de Humandroid

Socios fundadores: 3

Inversión inicial: USD 30 mil.

Facturación estimada hacia 2027: USD 10 millones.

Cantidad de empleados: 7

Proyecciones a futuro: expansión en Argentina, ingreso a LATAM, Europa y EE.UU.

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