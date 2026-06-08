Los primeros controles de consumo de estupefacientes a conductores ya registraron sus primeros cuatro infractores.

Luego del anuncio por parte de la Municipalidad de Salta sobre el inicio de controles para detectar consumo de drogas en conductores, este fin de semana arrojaron cuatro casos positivos.

Durante la madrugada del sábado en un operativo de control vehicular sobre avenida Bicentenario, por parte de funcionarios de la Secretaría de Tránsito municipal, fueron inspeccionados 150 rodados, dando como resultado el secuestro de 17 vehículos: 13 por alcoholemia positiva y 4 por consumo de sustancias estupefacientes.

"Es la primera vez que sumamos el test toxicológico además de el de alcohol en sangre y el objetivo es muy claro, es seguir salvando vidas y seguir concientizando a los conductores salteños ante su responsabilidad al volante", explicó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.

El test toxicológico es aleatorio y tiene una demora de entre 5 a 7 minutos para brindar los resultados.

La sustancia que se detectó en todos los casos fue THC (tetrahidrocannabinol) que es el principal compuesto psicoactivo presente en la planta de cannabis.

Se aclara que el artefacto que identifica los estupefacientes toma a partir de determinado umbral de consumo. Es decir que, la hoja de coca no arroja positivo y estar en un ambiente donde hay gente fumando marihuana tampoco.

La Ordenanza Municipal N° 14.395 de la ciudad de Salta (artículo 79, inciso m) indica: La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales. Es por eso que al dar positivo en cualquiera de los dos casos, el conductor pierde los 20 puntos de Scoring y su vehículo queda secuestrado. Las consecuencias para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, buscando que los ciudadanos tomen conciencia.

Desde el área destacan que este tipo de operativos se seguirán realizando buscando concientizar a la comunidad salteña.

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