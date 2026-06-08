Durante el fin de semana infraccionaron a más de 100 conductores alcoholizados

La Policía de Salta realizó durante este fin de semana que acaba de pasar, controles preventivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia, donde controlaron más de 10 mil vehículos en los puestos fijos y móviles de seguridad instalados en distintas jurisdicciones.

Detectaron 1.084 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito y realizaron 7.954 test de alcoholemia; quedando en evidencia 102 conductores alcoholizados y fueron fueron infraccionados.

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