Senadores comenzaron a analizar la ley para el aprovechamiento sustentable de la fibra de vicuña

La Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores de Salta comenzó una ronda de consultas para evaluar la iniciativa, orientada a regular la conservación de este camélido en la provincia y el usufructo de su fibra. Durante el primer encuentro, los legisladores recibieron a una especialista en la materia para analizar los alcances técnicos y normativos de la propuesta.

El encuentro ampliado de la comisión de minería fue encabezado por el senador Gonzalo Caro Dávalos y contó con la participación de los legisladores, Jorge Soto, Dani Nolasco, Gonzalo Guaymas, Juan Cruz Curá, Carlos López, Leonor Minetti, Luciano Elvira, Carlos Guitian, Alejandra Navarro, Walter Cruz, Enrique Cornejo, Manrique Burgos y Daniel Moreno. La primera invitada fue la Lic. María Mercedes Puló, licenciada en Filosofía y especialista en camélidos.

El proyecto de ley en revisión establece la prohibición de la caza y tenencia de la vicuña en todo el territorio de la provincia, pero habilita la esquila de ejemplares en estado silvestre mediante el método ancestral del “chaku”, sin sacrificio del animal y bajo planes de manejo sustentable aprobados por el Ministerio de Producción y Minería, propuesto como autoridad de aplicación.

La normativa declara zonas de reserva e interés a los departamentos de Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate, previendo que los ingresos derivados de la comercialización se destinen prioritariamente a la retribución de los productores y comunidades locales, además de un régimen de prioridad para los artesanos salteños.

Durante su exposición, María Mercedes Puló, señaló que el artículo 1° del proyecto aprobado por Diputados presenta una contradicción al prohibir y habilitar actividades de manera simultánea, por lo que sugirió precisar los términos de la ley. Manifestó que es preferible introducir modificaciones a la ley actual vigente en la provincia antes que promulgar el nuevo texto en revisión. Asimismo, la especialista remarcó la necesidad de dotar a la norma de una mayor elasticidad, argumentando que las realidades geográficas y ecológicas varían significativamente entre zonas como Rosario de Lerma, Molinos o la Puna.

En el aspecto demográfico y ambiental, explicó que las poblaciones de vicuñas, estimadas en unas veinte mil, sufren variaciones territoriales y tensiones con otras especies, como el guanaco, el cual desplaza a la vicuña en ciertas áreas como Rosario de Lerma. Debido a que los animales se trasladan entre Salta, Jujuy y Catamarca, Puló enfatizó que los censos y las políticas de conservación deben abordarse de manera regional, complementándose con la ley nacional de conservación de fauna y los convenios internacionales firmados por la Argentina.

Subrayó que la vicuña constituye un activo de alto valor económico, por lo cual la ley debe contemplar partidas para la capacitación de las fuerzas de seguridad, aduana y policía aeroportuaria a fin de optimizar los controles. Propuso también la implementación de un sistema de estímulos o pagos para los pobladores locales de alta montaña que actúan como custodios del patrimonio natural y defendió el resguardo de la materia prima para los artesanos locales con el propósito de generar valor agregado en la región.

Durante su alocución, Puló aportó un marco histórico y técnico sobre la evolución del manejo de camélidos, citando como puntapié inicial la experiencia en Abra Pampa (Jujuy) y el posterior desarrollo del criadero de Molinos, orientado a generar valor agregado en el lugar de origen, época en la que el kilo de fibra cotizaba a 750 dólares.

La especialista precisó que se requiere la fibra de ocho vicuñas para producir un kilo de lana y advirtió que se trata de un animal que rechaza el contacto humano, por lo que nunca será una especie doméstica; asimismo, ofreció bibliografía propia como legado para el trabajo legislativo.

En el orden legal, detalló que la provincia reconoce a la vicuña como patrimonio en su reforma constitucional y que, si bien la República Argentina suscribió el Segundo Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña y posee acuerdos con la conferencia internacional sobre tráfico de especies amenazadas, la falta de firma en la convención internacional limita el acceso a fondos extranjeros para el aprovechamiento sustentable.

A su turno, el senador, Dani Nolasco, transmitió la inquietud de las comunidades de La Poma, quienes solicitan que la ley especifique de forma precisa que la realización de la esquila será una facultad exclusiva de los pobladores locales, mientras que el senador, Gonzalo Guaymás, detalló en profundidad aspectos del funcionamiento del criadero de Molinos y el senador, Walter Cruz, coincidió en que los beneficios económicos derivados del manejo y aprovechamiento de la fibra deben derramarse directamente sobre las comunidades del territorio.

Finalmente, el senador, Gonzalo Caro Dávalos, expresó que el objetivo de esta ronda de consultas es evaluar la mejor opción legislativa, proceso que continuará con convocatorias a las comunidades originarias y a las autoridades de aplicación del Poder Ejecutivo.

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