El Gobierno lanzó los Vouchers Educativos 2026: donde anotarse y a quiénes alcanza

El Ministerio de Capital Humano a través de la Resolución 205/2026 habilitó la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” para el ciclo 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias con hijos en instituciones privadas con subsidio estatal. La convocatoria estará vigente hasta el 30 de abril de 2026, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El programa apunta a hogares cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles y que tengan menores de hasta 18 años escolarizados en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal. Se trata de una asistencia económica de carácter temporal orientada a cubrir parte de las cuotas escolares.

Requisitos para acceder a los vouchers educativos

El beneficio está dirigido a adultos responsables —ya sea por responsabilidad parental, tutela o guarda— de estudiantes de hasta 18 años. Para postularse, se deberá:

Ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de dos años

Tener ingresos familiares que no superen los siete salarios mínimos

Contar con hijos que asistan a instituciones privadas con aporte estatal igual o superior al 75%

El voucher es compatible con otras prestaciones sociales y su uso está limitado al pago de cuotas escolares. Además, las instituciones deberán validar la regularidad académica y el cumplimiento de pagos.

La inscripción se realiza de forma digital en https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/ mediante una declaración jurada con datos personales y económicos. Luego, la Secretaría de Educación evalúa la situación de cada solicitante. El pago se canaliza a través de ANSES, ya sea por transferencia bancaria o billetera virtual, y se extenderá hasta diciembre de 2026.

Entre los motivos de baja del beneficio figuran el vencimiento del plazo, la pérdida de la condición de alumno regular, la falta de pago de tres cuotas consecutivas, la renuncia voluntaria o el fallecimiento del estudiante.

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