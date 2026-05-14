Según el INDEC la inflación de abril fue del 2,6%

La inflación de abril marcó su primera desaceleración en diez meses y se ubicó en el 2,6%, en línea con lo esperado por el mercado, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La mayor suba del mes la registró Transporte, que se aceleró al 4,4%, producto del aumento en combustibles. Cabe destacar que los precios de la nafta estuvieron congelados por decisión de YPF.

En el primer cuatrimestre del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 12,3% y ya se consumió el total de la meta del Gobierno nacional incluida en el Presupuesto 2026 (10,1%). A nivel interanual, bajó al 32,4% y marcó su segundo recorte al hilo.

En tanto, las variaciones mensuales de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total fueron de 1,1% y 2,5%, respectivamente.

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