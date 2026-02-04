La Rioja: Festival Nacional del Torrontés Riojano 2026 en Nonogasta

Este sábado 7 de febrero, a partir de las 22 hs, se llevará a cabo una nueva edición del Festival Nacional del Torrontés Riojano, en el Club Joaquín Víctor González de Nonogasta, Departamento Chilecito. El festival contará con una variada grilla de artistas, comidas típicas y degustación de vinos y cervezas.

El escenario del festival contará con la participación de destacados artistas locales, provinciales y nacionales: Belén Herrera, Los Cantores del Alba por Siempre, Héctor Lazo, Fama Trío, Khimera, Gloria de la Vega, Los Románticos, Pasteles Verdes, Agrupación Tropical, Flor Castro, Rocío Villegas, Ballet El Riojanazo, Ramo de Albahaca y muchos más.

Los organizadores remarcaron que es muy importante que el festival se realice en Nonogasta para que los jóvenes artistas locales tengan la posibilidad de actuar y ayuden a la conservación de la cultura y las tradiciones del lugar.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un costo de 7.000 pesos (10.000 pesos el día del evento en la puerta del club) y se pueden adquirir en los puntos de venta autorizados en Chilecito y Nonogasta: Pintos Marcelo (B° Antártida Argentina), Santillán Antonio (Chilecito), Kiosco Tino Melián (Chilecito), Agüero Motos (Calle Joaquín Víctor González), Cortez Leonardo (B° Alto Verde), Moreno Eduardo (B° Las Flores), Flores Adriana (B° Antártida Argentina 2), Cadozo Belén (B° Nueva Nonogasta), Ibáñez Damla (Nonogasta), Troncoso Claudia (B° 4 de Junio), Flores Lourdes (B° Antártida Argentina), Librería La Campanita (Calle Joaquín Víctor González) y Yolanda Algañaráz (B° San Martín).

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