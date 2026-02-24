Impulsando la Integración Regional: supervisan en Campo Quijano obras del nuevo bypass entre la RN 51 y la RP 36

El gobernador salteño Gustavo Sáenz y la presidente ejecutiva del Banco de Desarrollo Fonplata, Luciana Botafogo verificaron en la localidad de Campo Quijano la nueva ruta o bypass entre la ruta nacional 51 y la ruta provincial 36. Esta obra es parte del Programa de Integración Regional y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico-Eje Capricornio en Salta.

El proyecto completo incluye intervenciones en el primer tramo de la ruta nacional 51 San Antonio de los Cobres - Mina La Poma; en la ruta provincial 24, sección empalme Ruta Provincial 87 - Empalme RN51; el bypass de Campo Quijano, empalme RN 51 - RP 24; obras de agua y saneamiento en Santa Rosa de los Pastos Grandes, Tolar Grande, Salar de Pocitos, Olacapato y San Antonio de los Cobres. También, equipamiento tecnológico para los Puestos de Control de Olacapato, Aunor y Salvador Mazza

La Presidente Ejecutiva resaltó la importancia de continuar estrechando lazos en la promoción de la integración física, económica y energética “dentro del Mercosur y del Mercosur con sus vecinos”.

La supervisión de obras se realizó junto a los directivos de Fonplata de la delegación internacional, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona.

El nuevo trazado tiene un avance del 70%, y evitará la circulación de tránsito pesado de camiones por el área urbana de la localidad, contribuyendo simultáneamente al desarrollo productivo minero, turístico y social.

Así, los camiones se redireccionarán con más seguridad vial, en un nuevo corredor entre la RN 9 – Circunvalación Noroeste/Oeste - RP 24 - Bypass – RP 36 - Bypass - RN 51.

Las tareas son ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad en convenio con Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSa). Este camino alternativo comprende seis kilómetros y la segunda etapa irá entre las rutas 36 y 24 para alcanzar una extensión aproximada de 12 kilómetros.

El programa que se ejecuta con Fonplata beneficiará directamente a más de 30.000 personas en comunidades rurales de la Puna, e indirectamente a los 1,44 millones de habitantes de la Provincia, siendo clave para la integración física entre Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Campo Quijano.



