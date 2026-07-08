La Rioja anunció una recomposición salarial de hasta el 15% para empleados de la Administración Pública Provincial

El Gobierno de La Rioja anunció una nueva recomposición salarial para las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial, con una mejora que, de acuerdo con la composición correspondiente a cada sector y nivel salarial, se ubicará en promedio entre el 14% y el 15%.

La medida demandará una inversión adicional de $12.200 millones por mes y llevará la masa salarial total del Estado de aproximadamente $81.000 millones a unos $94.000 millones mensuales.

El nuevo esquema contempla tratamientos diferenciados para el Escalafón General, Salud, Seguridad, Educación y Vinculados, combinando, según cada caso, incrementos al salario básico, sumas fijas remunerativas y el otorgamiento de $50.000 en Chachos.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la decisión busca sostener el poder adquisitivo de las y los trabajadores estatales y acompañar la evolución de los precios desde el último incremento otorgado en febrero.

Esquema diferenciado para cada sector

Para el Escalafón General, la recomposición contempla un 4% de incremento al básico, una suma fija de $60.000 remunerativos y $50.000 en Chachos. En los niveles de menores ingresos, la mejora será de aproximadamente $108.000.

En el sector Salud, se estableció un 11,5% de incremento al básico, más una suma fija de $40.000 remunerativos y $50.000 en Chachos. El impacto final variará según cargos, funciones y niveles salariales.

Para el personal de Seguridad, el aumento contempla un 12% al básico, más $50.000 en Chachos. Al incorporarse directamente al básico, el porcentaje impactará también sobre los conceptos vinculados a esa remuneración.

Asimismo, el Gobierno provincial resolvió extender el pago en Chachos a 3.140 retirados y jubilados del sector Seguridad que actualmente perciben la quincena, a fin de mantener un criterio equivalente respecto del personal en actividad.

En el sector Educación, la recomposición contempla un 4% de incremento al básico, más una suma de $70.000 remunerativos no bonificables y $50.000 en Chachos por persona. Con la nueva recomposición, un docente inicial frente al aula alcanzará un ingreso de $1.000.000.

Finalmente, para los trabajadores Vinculados se dispuso una mejora de $70.000, integrada por $20.000 en pesos y $50.000 en Chachos.

Una inversión para sostener los ingresos

Desde el Gobierno provincial señalaron que la nueva recomposición mantiene el criterio aplicado en el aumento otorgado en febrero y permite acompañar la inflación acumulada entre febrero y junio.

El Ejecutivo remarcó que la medida se adopta en un contexto financiero exigente y con recursos limitados, priorizando el sostenimiento de los ingresos de las familias estatales y contemplando las particularidades de cada sector.

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