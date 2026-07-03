HANAQ Argentina confirmó que continuará profundizando la exploración minera en La Rioja

Durante su participación en la presentación del Plan Quinquenal de Desarrollo Minero, realizado el pasado martes, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Saravia Frías señaló que HANAQ lleva una década desarrollando proyectos mineros en Argentina y destacó que la empresa ya logró poner en producción dos emprendimientos: uno de litio en la provincia de Salta, que comenzó a operar en 2018 y concretó su primera exportación en 2020, y una mina de plata en Jujuy, cuya capacidad productiva se encuentra actualmente en proceso de ampliación.

Además, explicó que la compañía mantiene distintos proyectos de exploración en Río Negro, Chubut y otras provincias, aunque remarcó el crecimiento que viene registrando su actividad en La Rioja. "El territorio de La Rioja es muy rico y hay que aprovecharlo", afirmó, al referirse al potencial geológico de la provincia y a las perspectivas que ofrece para el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

Saravia Frías recordó que HANAQ trabaja en La Rioja desde 2018 y que actualmente desarrolla tres proyectos en distintas etapas de avance: Cerro Delta, orientado a la exploración de oro; Caballos, con potencial cuprífero; y Salado, que se encuentra en etapa de prospección.

Según explicó, el fuerte impulso que la Provincia comenzó a darle a la actividad minera hace algunos años generó un escenario favorable para incrementar las inversiones. "Hace tres o cuatro años se empezó a notar un fuerte impulso a la actividad y nosotros intensificamos nuestras inversiones en La Rioja", sostuvo.

Como parte de esos trabajos, detalló que la empresa obtuvo más de 4.000 muestras de roca y suelo para su análisis, realizó alrededor de veinte perforaciones exploratorias y desarrolló estudios geofísicos e imágenes hiperespectrales destinadas a profundizar el conocimiento del potencial mineral de la provincia. "Nuestra experiencia en La Rioja es muy buena", resumió.

Trabajo coordinado y conjunto

El directivo también destacó el trabajo conjunto desarrollado con los distintos organismos provinciales que intervienen en la autorización de los proyectos mineros. "En el último tiempo se logró que los diferentes organismos del Estado que participan en la aprobación de los permisos trabajen de manera coordinada y conjunta. Eso facilita mucho la toma de decisiones para realizar trabajos exploratorios serios en la provincia", expresó.

Finalmente, confirmó que la empresa continuará ampliando sus tareas de exploración durante la próxima campaña, que se desarrollará entre noviembre y marzo, cuando las condiciones climáticas permiten trabajar en la cordillera.

En ese marco, adelantó que HANAQ continuará con las perforaciones en el proyecto Cerro Delta y manifestó su expectativa de que la provincia pueda concretar en el futuro una nueva operación minera en producción. "Esperamos en algún momento poder poner en marcha la primera mina en producción de los últimos tiempos en La Rioja", concluyó.

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