La Rioja identificó un importante potencial de minerales críticos para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías

La empresa estatal Kallpa SAPEM presentó oficialmente "Kawsari", un nuevo prospecto minero ubicado en la Sierra de Velasco Nororiental, cuyos estudios preliminares identificaron un importante potencial de minerales críticos para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

El área de exploración se extiende entre los departamentos Capital y Arauco y constituye el resultado de una campaña de prospección geológica financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientada a ampliar el conocimiento sobre el potencial minero de la provincia.

Las investigaciones realizadas permitieron confirmar la presencia de minerales como plata y cobre, además de indicadores favorables para litio, molibdeno, níquel y cobalto, elementos considerados estratégicos por su utilización en la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura eléctrica y otras tecnologías vinculadas a la transición energética.

Desde Kallpa SAPEM destacaron que los trabajos permitieron identificar un sistema regional de alteraciones hidrotermales y características geológicas compatibles con procesos de mineralización, respaldadas por estudios geoquímicos certificados por laboratorios especializados.

El proyecto es encabezado por el ingeniero Sergio Molina y cuenta con la dirección técnica del doctor en Geología Eduardo H. Peralta, junto a un equipo de profesionales riojanos que llevó adelante las tareas de prospección y análisis.

Desarrollo de nuevas inversiones

Los especialistas señalaron que las características geológicas identificadas muestran similitudes con otros distritos metalogenéticos del noroeste argentino, aunque aclararon que será necesario avanzar en nuevas etapas de exploración para determinar con mayor precisión el potencial del área.

El presidente de Kallpa SAPEM, Ariel Parmigiani, destacó que todas las investigaciones se desarrollan bajo estrictos criterios de gestión ambiental y con una planificación orientada a garantizar un desarrollo sustentable.

Asimismo, sostuvo que este nuevo prospecto representa una oportunidad para ampliar el conocimiento geológico de la provincia y fortalecer su posicionamiento dentro del mapa de los minerales estratégicos para la transición energética.

Desde la empresa señalaron que el avance de las futuras etapas de exploración permitirá continuar evaluando el potencial del área y generar información técnica que pueda favorecer el desarrollo de nuevas inversiones y esquemas de articulación entre el sector público y privado.

Más sobre: La Rioja.



