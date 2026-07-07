La Rioja avanza en la implementación del Juicio por Jurados

Con la presencia del gobernador Ricardo Quintela se desarrolló este lunes en la Legislatura Provincial la instancia final del primer simulacro de Juicio por Jurados, una experiencia que forma parte del proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal y de la Ley de Juicio por Jurados en la provincia de La Rioja.

La actividad reunió a operadores judiciales, abogados, estudiantes y ciudadanos que participaron activamente de una recreación completa de un juicio oral, consolidando una de las principales reformas impulsadas para modernizar el sistema judicial provincial.

Durante la jornada, Quintela destacó la importancia de que La Rioja avance hacia un modelo de justicia que incorpore la participación directa de la ciudadanía. “Es muy importante que La Rioja se incorpore al conjunto de las provincias que tienen un sistema penal de Juicio por Jurados”, expresó.

Asimismo, resaltó el rol que asumirán los ciudadanos dentro del nuevo esquema judicial. “Todos los que están sentados en el estrado son ciudadanos comunes que han sido sorteados por la Justicia y son quienes determinan la culpabilidad o no del acusado. Esto es muy importante porque este es un sistema más óptimo, más ágil y La Rioja no podía quedar al margen”, afirmó.

Una justicia más cercana a la sociedad

La jueza del Tribunal Superior de Justicia y presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra, sostuvo que la implementación del Juicio por Jurados representa un paso significativo en la vinculación entre la ciudadanía y el sistema judicial. Además, destacó que la normativa provincial garantiza la integración paritaria de los jurados.

“En La Rioja se ha establecido que deben integrarse con seis mujeres y seis hombres, es decir, existe paridad de género”, explicó. Becerra también valoró la importante convocatoria alcanzada durante el simulacro. “La gran concurrencia demuestra que la gente quiere participar y comprometerse. Estas experiencias son enriquecedoras”, señaló. Reconoció el impulso brindado por el Poder Ejecutivo para avanzar con estas reformas. “Agradecemos al gobernador, quien impulsó estos proyectos de ley remitidos a la Legislatura en 2022. Lo importante de esto es la modernización de la Justicia, que en definitiva beneficia a la gente”, afirmó.

Una reforma que busca agilizar los procesos

Por su parte, la abogada Gabriela Besada García explicó que el simulacro constituyó la etapa práctica de un proceso de capacitación iniciado meses atrás sobre el nuevo sistema acusatorio. “La capacitación comenzó de manera virtual y contemplaba una instancia práctica mediante un juicio simulado. Nunca imaginamos que terminaría con una experiencia de estas características”, comentó. La profesional destacó además el trabajo articulado entre los tres poderes del Estado para avanzar en la implementación de la reforma y señaló que uno de los principales objetivos es reducir los tiempos judiciales.

“Con este nuevo proceso se busca acortar los tiempos. Hoy los tiempos de la Justicia no son los tiempos de los justiciables. La víctima pretende obtener justicia en forma inmediata y el imputado también tiene derecho a ser juzgado rápidamente. Con el sistema actual eso muchas veces no ocurre”, explicó. “Esto cambia no solamente los tiempos, sino también la forma de trabajo”, agregó.

Tres jornadas de capacitación

El simulacro formó parte de un cronograma desarrollado en tres etapas para acercar el funcionamiento del Juicio por Jurados a operadores judiciales, profesionales, estudiantes y a la comunidad en general.

La primera jornada se realizó el 1 de julio con el acto de apertura y el sorteo de los ciudadanos que integraron el jurado.

La segunda tuvo lugar el 2 de julio con la audiencia de selección de jurados, mientras que la actividad concluyó este lunes con la recreación completa de un juicio oral, incluyendo alegatos, producción de pruebas y el veredicto emitido por el jurado ciudadano.

Desde la organización destacaron que estas instancias permiten fortalecer la preparación institucional para la puesta en marcha del nuevo sistema, promoviendo una justicia basada en los principios de oralidad, publicidad, celeridad y participación ciudadana.

Creo que esta versión mejora el enfoque porque la noticia deja de ser "hubo un simulacro" y pasa a ser "La Rioja avanza hacia un nuevo modelo de Justicia", que es, en definitiva, el objetivo político e institucional del acto encabezado por Quintela.

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