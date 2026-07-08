La tecnología detrás de los partidos para el infarto: relojes inteligentes que revelan las reacciones de los hinchas en vivo

La emoción del fútbol va mucho más allá de lo que sucede dentro de la cancha; se vive en el cuerpo. En pleno desarrollo de la competición de fútbol más importante de todas, un innovador proyecto científico internacional busca descubrir exactamente qué le pasa al organismo de los hinchas cuando su selección se juega el todo por el todo. La investigación, denominada Estudio de Fiebre de la Copa del Mundo, es desarrollada por especialistas de la Universidad de Bielefeld (Alemania) y utiliza los datos recopilados por relojes inteligentes y tecnología vestible para medir las reacciones físicas ante momentos clave del torneo.

En este contexto, la tecnología y el monitoreo de la salud se vuelven herramientas fundamentales. A través de plataformas como Samsung Health e innovaciones en sensores de muñeca, hoy es posible decodificar qué pasa en el organismo de los hinchas en cada rincón del planeta, transformando la pasión abstracta en datos biométricos reales.

La ciencia detrás de un grito de gol

El proyecto actual se basa en un antecedente directo que ya arrojó resultados sorprendentes. Durante un relevamiento previo en partidos de alta tensión, los científicos monitorearon a cientos de hinchas durante 12 semanas. Los datos revelaron que los hinchas alcanzaron frecuencias cardíacas medias de hasta 94 latidos por minuto (LPM) en el estadio y 79 LPM frente al televisor.

Lo más llamativo para el análisis de la salud fue que, tras cada gol, la frecuencia cardíaca aumentó de forma inmediata hasta un 36%, mientras que los niveles de estrés psicológico y físico comenzaron a elevarse de manera sostenida aproximadamente 14 horas antes del pitazo inicial. Ante la conocida intensidad con la que se vive el fútbol en Argentina, los picos de adrenalina locales prometen desafiar cualquier promedio global.

El Galaxy Watch como el “copiloto” de salud del hincha

Para procesar y entender este volumen de emociones, el Galaxy Watch de Samsung se posiciona como una herramienta indispensable para que cada usuario lleve su propio registro. Modelos como el Galaxy Watch8 permiten monitorear estas variables minuto a minuto durante los 90 o 120 minutos de juego:

Monitoreo Cardíaco de alta precisión: A través del sensor BioActive, el reloj mide de forma continua la frecuencia cardíaca, permitiendo al usuario ver en Samsung Health el gráfico exacto de cómo saltaron sus pulsaciones en un penal, una atajada clave o un festejo.

A través del sensor BioActive, el reloj mide de forma continua la frecuencia cardíaca, permitiendo al usuario ver en Samsung Health el gráfico exacto de cómo saltaron sus pulsaciones en un penal, una atajada clave o un festejo. Gestión del Estrés en Tiempo Real: El dispositivo analiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) que muestran los picos de tensión antes, durante y después del partido. Ante niveles excesivamente elevados, el Galaxy Watch es capaz de enviar alertas y sugerir ejercicios de respiración para recuperar la calma después de un momento de alta tensión.

El dispositivo analiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) que muestran los picos de tensión antes, durante y después del partido. Ante niveles excesivamente elevados, el Galaxy Watch es capaz de enviar alertas y sugerir ejercicios de respiración para recuperar la calma después de un momento de alta tensión. El impacto en el descanso: La adrenalina post-partido suele alterar el sueño, especialmente en partidos durante la noche. Mediante el análisis de las fases del sueño, los usuarios pueden evaluar a la mañana siguiente cómo afectó el resultado del partido a la calidad de su descanso y a sus fases de sueño profundo.

Para procesar y entender este volumen de emociones que estos partidos despiertan en el cuerpo, los sistemas de monitoreo tradicionales muchas veces no son suficientes. Pasar de un registro pasivo de datos a una guía proactiva e inteligente es el próximo gran hito de la tecnología de smartwatches.

En este sentido, Samsung anunció una importante actualización de su aplicación Samsung Health, diseñada para transformar los próximos dispositivos Galaxy Watch en verdaderos compañeros de salud proactivos potenciados por Inteligencia Artificial. Esta evolución busca traducir datos biométricos complejos en consejos sencillos, prácticos y personalizados para el bienestar a largo plazo.

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