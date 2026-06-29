La Rioja puso en marcha el Programa Intercosecha 2026 de asistencia económica para trabajadores rurales

La provincia de La Rioja puso en marcha el Programa Intercosecha 2026, una política destinada a acompañar a las y los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial durante el período entre cosechas, brindando asistencia económica y herramientas para fortalecer su empleabilidad.

El programa está destinado a trabajadores temporarios de las actividades vitivinícola, olivícola y nogalera que se encuentran desocupados durante el período entre cosechas.

Además de una ayuda económica mensual no remunerativa de 123.000 pesos, la iniciativa incorpora instancias de capacitación y formación orientadas a mejorar las competencias laborales y ampliar las oportunidades de inserción en el empleo rural.

Tres etapas

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de julio y la postulación se desarrollará en tres etapas.

los interesados deben ser mayores de 18 años, residir en la provincia de La Rioja y acercarse a las oficinas de la secretaria de Políticas de Empleo, en Capital o a las Oficinas de Empleo Municipales del interior, donde también recibirán el asesoramiento correspondiente

El programa no solo brinda un acompañamiento económico durante el período de inactividad, sino que también promueve la capacitación permanente de los trabajadores.

Requisitos

Los interesados en postularse deberán ser mayores de 18 años, contar con DNI y CUIL, residir en la Provincia, encontrarse desocupados durante el período de intercosecha y acreditar entre tres y diez meses de aportes como trabajadores temporarios durante los últimos doce meses, además de haber percibido al menos el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante el período trabajado.

Las inscripciones podrán realizarse en la ciudad Capital en la Secretaría de Políticas de Empleo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 148 (2° piso), de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 18 horas; en la Subsecretaría de Promoción del Empleo Local, en el Centro Administrativo Provincial, de 9 a 13 y de 16 a 18 horas; y en las Oficinas de Empleo Municipales de los departamentos del interior.

*imagen ilustrativa

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