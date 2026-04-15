El MPF y Banco Central sellan acuerdo clave para integrar sistemas y acelerar la lucha contra delitos cambiarios y financieros

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, firmaron un convenio marco que establece nuevos lineamientos generales de colaboración para un intercambio más ágil de información en el marco de investigaciones penales, reemplaza al suscripto por ambas instituciones hace 11 años y tiene como objetivo combatir la criminalidad cambiaria y financiera mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas.

La firma se realizó el 7 de abril pasado y la suscripción del acuerdo fue aprobada ayer por el procurador Casal, a través de la Resolución PGN N°19/2026.

Este convenio reemplaza el suscripto entre el MPF y el BCRA el 16 de marzo de 2015, ambas partes coincidieron en la necesidad de actualizar y fortalecer los mecanismos de cooperación institucional para adecuarlos a los estándares internacionales y mejorar la coordinación en la prevención, detección e investigación de los delitos vinculados con el mercado financiero y cambiario con el objetivo de desarrollar vías electrónicas de intercambio de información ágiles y eficientes.

El acuerdo establece un marco de colaboración orientado a promover el uso de infraestructura de las comunicaciones y fomentar el desarrollo de proyectos tecnológicos e innovaciones informáticas.

Asimismo, prevé la realización de acciones conjuntas de capacitación y asistencia técnica, destinadas a optimizar los procesos de trabajo y fortalecer las capacidades operativas de ambas instituciones.

En línea con estos compromisos, el acuerdo específico que también se suscribió instrumenta el intercambio de información a través de canales electrónicos seguros, ágiles y trazables.

Este instrumento prevé el desarrollo de canales digitales denominados “servicios web” que permitirán integrar los sistemas del Banco Central con el sistema de gestión de casos penales Coirón del MPF, para facilitar el acceso a bases de datos administradas por la autoridad monetaria en el marco de investigaciones judiciales.

En ese sentido, el Anexo I del acuerdo específico detalla las bases de datos que estarán disponibles para consulta por parte del Ministerio Público Fiscal:

Padrón ARCA

Cliente Bancario

Deudores

Operaciones de Cambio

Cheques Rechazados

Cheques Rechazados Operaciones RTE (Reporte de Transacción en Efectivo)

Operaciones MEP (Medio Electrónico de Pagos)

De este modo, se busca agilizar la tramitación de requerimientos de información, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la eficacia de las investigaciones en materia económica y financiera, en línea con los estándares internacionales sobre transparencia, acceso a la información y cooperación institucional conforme las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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