La primera "Feria de la Carne" de la ciudad de Salta ofrecerá carne de calidad a precios promocionales

La Municipalidad de Salta pone en marcha la 1° edición de la «Feria de la Carne» mañana viernes 19, de 9 a 16 hs, en plaza España, ubicada en Calle Burela Luis y Entre Ríos. El objetivo principal es garantizar que todos los vecinos puedan acceder a productos de primera calidad a precios promocionales.

Funcionarios municipales indicaron, "nos pusimos de acuerdo con empresarios y con productores para llevar un precio muy competitivo. Estamos hablando de descuentos que van a llegar a más del 50% en cortes de carne vacuna, en pollo y pescado"

Durante la feria, los vecinos podrán encontrar una amplia variedad de cortes:

Carnes:

Costilla especial: $13.500/kg

Asado surtido (pack x2kg): $16.990

Costeleta de cerdo: $5.999/kg

Blando común: $9.999/kg

Blando especial: $12.990/kg

Pack para locro: $19.990

Pollo:

Pollo entero: $2.899/kg

Pata muslo: $8.499 (3kg)

Bifes de pollo: $6.333/kg

Pescado:

Merluza: $6.699/kg

Atún: $10.899/kg

Boga: $7.899/kg

Sábalo entero: $6.499/kg

Filet de sábalo: $9.899/kg

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