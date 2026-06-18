La primera "Feria de la Carne" de la ciudad de Salta ofrecerá carne de calidad a precios promocionales
18/06/2026
La Municipalidad de Salta pone en marcha la 1° edición de la «Feria de la Carne» mañana viernes 19, de 9 a 16 hs, en plaza España, ubicada en Calle Burela Luis y Entre Ríos. El objetivo principal es garantizar que todos los vecinos puedan acceder a productos de primera calidad a precios promocionales.
Funcionarios municipales indicaron, "nos pusimos de acuerdo con empresarios y con productores para llevar un precio muy competitivo. Estamos hablando de descuentos que van a llegar a más del 50% en cortes de carne vacuna, en pollo y pescado"
Durante la feria, los vecinos podrán encontrar una amplia variedad de cortes:
Carnes:
- Costilla especial: $13.500/kg
- Asado surtido (pack x2kg): $16.990
- Costeleta de cerdo: $5.999/kg
- Blando común: $9.999/kg
- Blando especial: $12.990/kg
- Pack para locro: $19.990
Pollo:
- Pollo entero: $2.899/kg
- Pata muslo: $8.499 (3kg)
- Bifes de pollo: $6.333/kg
Pescado:
- Merluza: $6.699/kg
- Atún: $10.899/kg
- Boga: $7.899/kg
- Sábalo entero: $6.499/kg
- Filet de sábalo: $9.899/kg
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