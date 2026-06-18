Catamarca: fecha de pago del medio aguinaldo
18/06/2026
El Gobierno catamarqueño informó que el pago del medio aguinaldo del Sueldo Anual Complementario (SAC) se efectivizará el:
- jueves 25 de junio, tanto para docentes como para agentes de la Administración Pública Provincial.
Sueldos de junio
Además, ya fue establecido el cronograma de acreditación de haberes correspondiente a junio de 2026 para la Administración Pública provincial, que se cumplirá de acuerdo con el siguiente cronograma:
- Martes 7 de julio: Empleados de la Administración Pública provincial.
- Miércoles 8 de julio: Docentes.
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