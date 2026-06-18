Blanqueo de armas: abren un plazo de 360 días para regularizar tenencias irregulares sin sanciones

El Gobierno nacional estableció un procedimiento especial para que las personas que posean armas de fuego de uso civil o uso civil condicional sin registrar, o con registros irregulares, puedan regularizar su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) dentro de un plazo de 360 días, disponiendo la exención de sanciones penales y administrativas por tenencia ilegal para quienes se presenten voluntariamente.

La medida que perdona a cualquier persona por tener consigo un arma ilegal fue promulgada hoy a través de una disposición del Poder Ejecutivo, que le da luz verde a la ley 27.805 votada por el Congreso.

La legislación indica que quienes tuvieren armas clasificadas como de “uso civil” o de “uso civil condicional” (de guerra) “que carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular”, tendrán un año de plazo para registrarlas. Durante ese período, agrega la norma, “quedan exentas de ser pasibles de sanción penal las personas humanas por la tenencia ilegal” de ese armamento.

Además, prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Disposición Ley 27.805

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