Tras un brote de varicela en una escuela secundaria de Apolinario Saravia, emiten recomendaciones urgentes para prevenir contagios

El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta confirmó 135 casos de varicela, en lo que va del año, en la provincia. Se trata de enfermedad eruptiva, sumamente contagiosa, producida por el virus varicela-zóster. Puede contagiarse de varias formas, por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, lo que libera gotículas que contienen el virus. También, puede propagarse por contacto directo con el líquido vesicular o las secreciones respiratorias.

La varicela se puede prevenir con la aplicación gratuita de vacuna. La estrategia consta de dos dosis en la niñez, una a los 15 meses de vida y, la otra, a los 5 años de edad.

Una persona es contagiosa desde uno o dos días antes de aparecer la erupción hasta que se ha formado costra en todas las vesículas. Esta facilidad de transmisión explica que la varicela pueda propagarse rápidamente en lugares como escuelas y guarderías.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tasa de transmisión secundaria de la varicela es alta, ya que entre el 61 % y el 100 % de las personas susceptibles a la infección la contraen tras la exposición al virus.

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, confirmaron un brote de esta enfermedad en una escuela secundaria de Apolinario Saravia, durante la Semana Epidemiológica 21 (del 24 al 30 de mayo del 2026) con 13 casos reportados, en estudiantes comprendidos entre los 13 y 14 años.

Ante ello, la Subsecretaría de Medicina Social, a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y del Programa de Inmunizaciones, emitió una circular normativa con recomendaciones para la actuación frente a brotes de varicela en establecimientos educativos, destinada al personal sanitario y educativo.

El documento establece criterios para la clasificación de estudiantes y del personal docente y no docente, diferenciando entre quienes cuentan con inmunización o antecedentes de la enfermedad y aquellas personas susceptibles, es decir, sin antecedentes ni registro de varicela.

Asimismo, contempla la evaluación del riesgo individual, considerando la presencia de comorbilidades y el contacto con familiares o convivientes que puedan presentar factores de vulnerabilidad.

Entre las medidas generales de control recomendadas se incluyen la higiene frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, el mantenimiento de las uñas cortas para prevenir sobreinfecciones y la educación sobre signos de alarma, como fiebre persistente, lesiones sobreinfectadas o dificultades respiratorias, entre otros.

Además, se reforzarán las acciones de vacunación mediante la verificación y actualización del estado de inmunización de la población objetivo, de acuerdo con las normas vigentes.

*imagen ilustrativa

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