Con mayor subsidio del Estado provincial, Catamarca sostiene el Boleto Estudiantil Gratuito

El ejecutivo catamarqueño confirmó la continuidad del Boleto Educativo Gratuito, beneficio que seguirá vigente para todos los estudiantes catamarqueños sin modificaciones en su alcance ni en las condiciones de acceso.

“El desafío es garantizar que el transporte público siga funcionando con calidad y previsibilidad, acompañando a los usuarios y manteniendo herramientas fundamentales como el Boleto Educativo Gratuito”, destacaron.

A pesar del incremento del boleto, en la tarifa del transporte público urbano y suburbano que entrará en vigencia el próximo 4 de junio, desde el Gobierno provincial subrayaron que la tarifa continúa cubriendo solo una parte del costo real del servicio. La diferencia seguirá siendo absorbida por el Estado mediante compensaciones tarifarias, que en esta oportunidad aumentarán un 40% promedio, consolidando una mayor participación de la Provincia en el sostenimiento del sistema.

El nuevo esquema también incorpora cambios en la distribución de los subsidios. A partir de ahora, las compensaciones se asignarán según los kilómetros efectivamente recorridos por cada empresa, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este criterio permitirá que cada peso invertido por el Estado se traduzca en más unidades en circulación, mejores frecuencias y una cobertura territorial más amplia.

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