La denuncia del Gobierno Nacional que obligó a la AFA a paralizar el fútbol argentino

El fútbol argentino atravesará una paralización sin antecedentes directos luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia, resolviera suspender la actividad entre el 5 y el 8 de marzo en todas sus competencias.

Esto se da como respuesta a la denuncia judicial impulsada por un organismo del Gobierno Nacional en un conflicto que escaló del plano administrativo al político-institucional y puso en pausa desde la Liga Profesional hasta las divisiones del ascenso.

La medida, seguida de cerca por la Agencia Noticias Argentinas, fue respaldada por dirigentes y clubes que interpretaron la causa como un avance sobre la conducción del fútbol local, en especial por las acusaciones que involucran al presidente “Chiqui” Tapia y a otros directivos por presuntas irregularidades vinculadas a retenciones impositivas y aportes de seguridad social.

La investigación judicial se centra en supuestas inconsistencias en el manejo de obligaciones fiscales, lo que derivó en citaciones y medidas procesales contra autoridades de la casa madre del fútbol argentino. Desde la AFA sostienen que la denuncia tiene un trasfondo político y que la decisión de frenar la actividad busca expresar respaldo institucional a sus dirigentes y visibilizar el rechazo a la causa.

En ese contexto, la suspensión no responde a problemas económicos de los clubes ni a un reclamo gremial de futbolistas, sino a un posicionamiento institucional del propio sistema del fútbol, lo que transforma la medida en un episodio excepcional dentro del historial del deporte nacional.

*con información de agencia NoticiasArgentinas

