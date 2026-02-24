En dos procedimientos incautan más de 40 kilos de cocaína

En unos de los procedimientos; desplegados sobre la intersección de las Ruta Nacionales N° 9 y N° 34, gendarmes de la Patrulla Fija “El Naranjo", dependiente del Escuadrón 45 "Salta" detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet, modelo Onix, en el que viajaban un hombre y una mujer.

Al momento del control documentológico, los gendarmes detectaron inconsistencias en las declaraciones de los ocupantes sobre su itinerario, por lo que decidieron profundizar la inspección del vehículo.

Eso motivó a un control exhaustivo, en el que los funcionarios constataron la presencia de 44 paquetes rectangulares acondicionados en la zona del torpedo del rodado.

Inmediatamente, se realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 34 kilos con 121 gramos.

El Magistrado Interviniente ordenó la detención de la pareja involucrada como así también el secuestro de la droga y del rodado.

En un segundo procedimiento efectivos de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” (Salta), desplegados por un camino alternativo del paraje El Algarrobal, en el departamento de San Martín, detuvieron la marcha de un automóvil Renault 12.

Al momento del control, los ocupantes del vehículo, ante la presencia de los uniformados, abandonaron el rodado y se dieron a la fuga hacia la zona montuosa.

Inmediatamente, mediante un intenso rastrillaje, los funcionarios lograron aprehender a uno de los involucrados.

Tras inspeccionar el rodado los gendarmes hallaron dos cajas que contenían siete paquetes rectangulares. La prueba de campo Narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 7 kilos 440 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal de Tartagal que dispuso la detención del involucrado. Como así también, ordenó el secuestro de la droga y del vehículo.

GNA

Más sobre: Salta.



