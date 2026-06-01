Desde hoy Salta se quedó sin colectivos de madrugada, suspendieron el servicio nocturno por falta de fondos

Desde las 0 hs de hoy ,1 de junio, el servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta quedó suspendido entre las 23:30 y las 5:30. La medida anunciada a un medio local, por el gerente general de SAETA (Sociedad Anónima del Estado del Transporte Automotor) Claudio Juri, responde a la falta de recursos de las empresas prestadoras y a una deuda que afecta la sostenibilidad del sistema.

La decisión impacta directamente en miles de trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen del transporte público durante la madrugada. Aunque SAETA argumenta que las empresas no cuentan con fondos suficientes para operar, las críticas apuntan a que el ajuste vuelve a recaer sobre quienes no tienen alternativas de movilidad.

Además, Juri advirtió que, si la situación financiera no se resuelve, podrían registrarse nuevas interrupciones del servicio en los próximos días.

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