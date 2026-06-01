El Concejo Deliberante de Salta avanza con el proyecto para habilitar la libre ocupación de paradas de taxis

En la mañana de hoy, concejales que integran la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, continuaron con el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza que propone establecer el régimen de libre ocupación de todas las paradas habilitadas para el servicio de transporte impropio de taxis dentro de la ciudad de Salta.

En este marco recibieron de manera virtual al secretario de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Matías Assennato, con quien abordaron aspectos operativos de la iniciativa. A partir del análisis, los miembros de la Comisión otorgaron visto bueno al Proyecto. Cabe señalar que el escrito fue remitido a la Comisión de Legislación general para avanzar con su estudio.

Al inicio de la reunión, el edil Gonzalo Nieva (J), autor del Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto establecer el régimen de libre ocupación de paradas de taxis, expuso los objetivos de la propuesta. “Esta iniciativa busca continuar con la equiparación normativa del sector de transporte, focalizando en el sistema actual de paradas de taxis, por eso queríamos analizar cuestiones operativas para su posible implementación”, afirmó. En este sentido agregó que “durante la evolución del propio sistema, se había construido un esquema de paradas donde algunas tenían una asignación de exclusividad, por ende, el Proyecto propone generar condiciones de igualdad para que todos licenciatarios del sector de taxis puedan ocupar estos espacios de manera libre, sin ningún tipo de distinción”.

A su turno, el secretario de Tránsito del DEM, Matías Assennato, destacó cuatro aspectos fundamentales de la incitativa: equidad en el uso de los espacios públicos, mejoras en la rotación de los vehículos, respuesta a las demandas del sector en el contexto actual y la compatibilidad con el marco regulatorio. En virtud de la información obtenida en la fecha, los concejales dispusieron otorgar visto bueno al Proyecto de Ordenanza.

La propuesta tiene por objeto establecer el régimen de libre ocupación de todas las paradas habilitadas para el servicio de transporte impropio de taxis dentro de la ciudad de Salta. El articulado además dispone las paradas libres de taxis y la prohibición de exclusividad. Además, se contemplan aspectos sobre la capacidad operativa, el orden de ocupación, la Autoridad de Aplicación, entre otros puntos.

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