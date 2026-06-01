Dos mujeres condenadas por entregar drogas de forma gratuita

La justicia salteña, condenó a dos mujeres por el delito de entrega de estupefacientes a título gratuito en el marco de una audiencia multipropósito. Ambas, en carácter de autoras.

El juez Gabriel González hizo lugar al acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa por considerar que los elementos aportados reunían las condiciones técnicas y legales para la procedencia del juicio abreviado.

Una de las acusadas fue condenada a tres años de prisión efectiva. El juez revocó la condicionalidad de una condena anterior y unificó ambas penas en el monto de cuatro años y tres meses de prisión efectiva más multa. Ordenó el traslado de la imputada a la Unidad Carcelaria 4.

La segunda acusada fue condenada a tres años de prisión condicional más multa. El juez ordenó revocar el arresto domiciliario que venía cumpliendo la imputada.

En el marco del acuerdo, el representante del Ministerio Público, fiscal Leandro Flores, le asignó al hecho denunciado la calificación de suministro a título gratuito por considerar que durante la investigación no pudo acreditarse el ánimo de lucro de las acusadas.

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